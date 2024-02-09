Новый рентген-кабинет открылся в противотуберкулезном диспансере в Орехово-Зуеве
Новое цифровое оборудование для рентгенов появилось в филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера. Диагностический комплекс позволит проводить до 100 исследований в день.
Снимки сразу попадают в единую систему Московской области, что позволяет врачам любых медицинских организаций увидеть их и провести консультацию. Пациентам не придется терять время на лишние походы за получением результатов.
«Обеспечение доступности медицинской помощи - наш главный приоритет», - отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется большая программа по обновлению медицинского оборудования. В ближайшее время аналоговую технику полностью заменят.
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