Новый рентген-кабинет открылся в противотуберкулезном диспансере в Орехово-Зуеве

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Снимки сразу попадают в единую систему Московской области, что позволяет врачам любых медицинских организаций увидеть их и провести консультацию. Пациентам не придется терять время на лишние походы за получением результатов.

«Обеспечение доступности медицинской помощи - наш главный приоритет», - отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется большая программа по обновлению медицинского оборудования. В ближайшее время аналоговую технику полностью заменят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».