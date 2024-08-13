Новый рентген-кабинет открыли в Мытищинской больнице

Кабинет рентгена пока работает в тестовом режиме. Оборудование для диагностики стоимостью более 20 миллионов рублей стало третьим по счету за этот год для Мытищинской областной клинической больницы. Закупили его по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«В полную силу оборудование заработает в сентябре после того, как в приемном отделении завершится текущий ремонт. Сейчас пациенты проходят рентген-диагностику в клинико-диагностическом центре хирургического корпуса. Там новое оборудование установили в начале года», - прокомментировал заместитель главного врача по медицинской части Борис Голубев.

Рентген-аппарат за одну смену сможет выполнить более 150 исследований костно-суставной системы, органов брюшной полости, верхних и нижних дыхательных путей. Результаты в цифровом формате сразу же будут поступать специалистам для дальнейшей обработки. Новое оборудование позволит делать снимки более высокого качества. Низкая доза лучевой нагрузки обеспечит безопасность для здоровья пациента во время обследования.

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