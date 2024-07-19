Новый рентген-аппарат установили в стоматологической поликлинике Лобни

Аппарат закупили взамен старого оборудования. В день на нем можно проводить 60-70 исследований. Одна процедура занимает порядка 10 минут. Направление на рентген может дать врач-стоматолог.

«Стоматологический рентген аппарат является необходимым устройством для успешной диагностики множества патологий зубочелюстной системы. Без точного изучения структурных особенностей зубов и окружающих их тканей нельзя провести полноценное терапевтическое, ортодонтическое и хирургическое лечение», - прокомментировала заведующая Лобненской стоматологией Юлия Благинина.

Отметим, что в этом году в городской поликлинике Лобни открыли кабинет рентгенодиагностики. Ранее в нем сделали капитальный ремонт. Работы прошли благодаря государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»