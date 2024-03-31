31 марта 2024, 22:18

Новый рентген-аппарат начал работу в Московском областном госпитале для ветеранов войн

Козлов Максим Константинович
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Новый рентген-аппарат заработал в Московском областном госпитале для ветеранов войн. Оборудование установлено взамен старой аналоговой техники.

По словам заведующей отделением Екатерины Мурзиной, новые аппараты обладают высоким качеством изображения, низкой дозой излучения и позволяют получать качественные снимки в короткие сроки за счет современной цифровой обработки.

Они также позволяют хранить изображения в цифровом формате, что обеспечивает доступ к ним немедленно после проведения исследования для всех специалистов. Это позволяет быстро и точно поставить правильный диагноз, а также определить дальнейшую тактику лечения.

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Здравоохранение Врачи
31 марта 2024, 21:04
Почти 40 детей вылечили от врожденной косолапости в Подмосковье в 2023 году
Пресс-служба Московской Детской травматолого-ортопедической больницы
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Почти 40 детей вылечили от врожденной косолапости специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы в прошлом году. В учреждении за эту задачу отвечает врач-травматолог Анна Винокурова.

Существует много различных методик лечения косолапости. В 40-е годы прошлого века американский ортопед Игнасио Понсети разработал методику лечения врожденной косолапости, которая сегодня считается золотым стандартом в этой области.

Врач-травматолог МОДКТОБ Анна Винокурова отметила, что желательно начинать лечение косолапости по методу Понсети в возрасте 7-14 дней, так как стопа в этом возрасте более податливая, что способствует более быстрой коррекции.

Этот метод применим также у детей от одного до двух лет и старше. До пяти лет дети, прошедшие лечение по методу Понсети, должны регулярно проходить обследования и наблюдение у врача травматолога-ортопеда.

«У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых», - добавила Анна Винокурова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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Дети Здравоохранение Больницы Врачи
31 марта 2024, 20:27
Тендер на благоустройство дворовых территорий объявили в Солнечногорске
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила о проведении конкурса на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Солнечногорска. Крайний срок подачи заявок на участие в тендере — 15 апреля.

Победителю электронного аукциона предстоит выполнить работы по комплексному благоустройству дворовой территории, включающие ремонт тротуаров, устройство дорожных бордюров, оборудование нового парковочного пространства, нанесение разметки и прочие. Финансирование работ осуществляется за счет средств городского округа Солнечногорск. Начальная (максимальная) цена контракта составила почти 32 миллиона рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале ЕАСУЗ.

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Благоустройство Солнечногорск конкурсы
31 марта 2024, 18:52
Депутат Мособлдумы Черемисов обсудил с жителями благоустройство Лосино-Петровского округа
https://t.me/cheremisov_mk/4433
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов провел очередной прием жителей городского округа Лосино-Петровский. На таких встречах, как правило, обсуждаются вопросы, связанные с ЖКХ и социальной помощью.

Люди приходят не только с просьбами о поддержке, которую парламентарий всегда готов предоставить, но и чтобы поделиться своими проблемами. Прием жителей проходил при участии начальника управления ЖКХ по городскому округу Лосино-Петровский Алексея Шведова и депутата Совета депутатов Михаила Попова.

Жительница Лосино-Петровского Наджми Джуразода обратилась к народному избраннику. Женщина, страдающая онкологией, воспитывает внука после гибели его родителей. Она попросила помощи, и этот вопрос был взят на контроль.

Другая жительница, Татьяна, обсудила вопрос благоустройства и попросила организовать хоккейную коробку во дворе на улице Свердлова. Она отметила также нехватку бесплатных детских спортивных секций, библиотек и молодежных центров в городе. Вместе они обсудили возможные пути решения этих проблем.

Марк Черемисов отдельно подчеркнул, что для него личные встречи с жителями являются самым эффективным способом узнать о проблемах.

«Я всегда на связи с жителями и стараюсь помочь каждому по мере возможности!» - подытожил Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Лосино-Петровский
31 марта 2024, 18:22
Форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента провели в Шатуре
Евгения Чиркунова
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Двухдневный форум руководящего состава Московского областного молодежного парламента прошел в Шатуре. Мероприятие провели на базе лагеря «Терра Ностра».

Молодые политики организовали обучающий интенсив, спланировали совместную работу и пообщались с председателем Совета депутатов округа Дмитрием Яниным. Каждый из участников поделился информацией о своем районе и текущих инициативах в рамках молодежной политики.

Форум провели по инициативе Молодежного парламента Большой Шатуры, который возглавляет Евгения Чиркунова. В региональном парламенте она занимает пост заместителя по проектной работе.

«Мы были очень рады принять у нас в гостях ребят из разных городов нашего Подмосковья. Несмотря на то, что сформировались мы относительно недавно, команда уже показывает отличные результаты», - подчеркнула Евгения Чиркунова.

Она также поблагодарила лагерь «Терра Ностра» за организацию мероприятия и теплый прием, добавив, что все участники остались в восторге.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Шатура

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