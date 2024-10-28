Новый регулируемый светофор установили на улице Сукромке в Мытищах

В Ленинском городском округе приняли меры по решению проблем с хаотичной парковкой. С 1 ноября на трех центральных улицах в Видном стоянка машин станет платной.

В пресс-службе главы Ленинского городского округа рассказали, что с начала ноября парковка автомобилей на трех центральных улицах Видного станет платной. Вырученные средства направят на содержание и развитие территорий муниципалитета.

«Зона платной парковки будет организована на всем протяжении Советского проезда, на улице Заводской от налоговой инспекции до ЗАГСа и в микрорайоне Солнечный от торгового центра „Курс“ до Сбербанка. Именно в этих локациях на сегодняшний день наблюдается наибольшее скопление припаркованного транспорта», - рассказал заместитель главы Ленинского округа Андрей Пальтов.

Зоны платной стоянки обозначат информационными щитами и дорожными знаками. Стоимость парковки там составит 50 рублей в час. Плату будут взимать круглосуточно, кроме официальных праздничных дней. Стоянку можно будет оплатить, внеся деньги с помощью смс на номер 7757, или в приложении «Парковки России» в течение 10 минут после того, как автомобиль припаркован. За неуплату предусмотрели штраф в размере 2500 рублей.

Отметим, что полученные средства поступят в местный бюджет, их направят на ремонт дорог и благоустройство общественных территорий.

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