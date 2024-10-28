28 октября 2024, 20:43

Новый регулируемый светофор установили на улице Сукромке в Мытищах

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В городском округе Мытищи появился новый регулируемый светофор. Его установили в районе дома № 38 корпус 2 на улице Сукромке.

Ранее пешеходный переход в этом месте был нерегулируемым. Причем каждый день дорогу здесь переходят множество людей: помимо жилых домов вблизи пешеходного перехода расположены два детских сада, торговый центр и остановка общественного транспорта. Сейчас жители городского округа Мытищи смогут передвигаться на этом участке безопасно.

Не все горожане пока обращают внимание на светофор, новшество еще «приживается», и некоторые жители переходят дорогу на красный свет. Сотрудники Госавтоинспекции призывают людей быть внимательными и осторожными на дороге, пользоваться специально оборудованным пешеходным переходом.

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Мытищи ПДД Дороги
28 октября 2024, 19:45
Парковка машин на трех улицах в центре Видного станет платной с 1 ноября
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В Ленинском городском округе приняли меры по решению проблем с хаотичной парковкой. С 1 ноября на трех центральных улицах в Видном стоянка машин станет платной.

В пресс-службе главы Ленинского городского округа рассказали, что с начала ноября парковка автомобилей на трех центральных улицах Видного станет платной. Вырученные средства направят на содержание и развитие территорий муниципалитета.

«Зона платной парковки будет организована на всем протяжении Советского проезда, на улице Заводской от налоговой инспекции до ЗАГСа и в микрорайоне Солнечный от торгового центра „Курс“ до Сбербанка. Именно в этих локациях на сегодняшний день наблюдается наибольшее скопление припаркованного транспорта», - рассказал заместитель главы Ленинского округа Андрей Пальтов.

Зоны платной стоянки обозначат информационными щитами и дорожными знаками. Стоимость парковки там составит 50 рублей в час. Плату будут взимать круглосуточно, кроме официальных праздничных дней. Стоянку можно будет оплатить, внеся деньги с помощью смс на номер 7757, или в приложении «Парковки России» в течение 10 минут после того, как автомобиль припаркован. За неуплату предусмотрели штраф в размере 2500 рублей.

Отметим, что полученные средства поступят в местный бюджет, их направят на ремонт дорог и благоустройство общественных территорий.

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Дороги Машины Ленинский округ
28 октября 2024, 18:46
Семь жителей поселка Поливаново прошли обследование в мобильном пункте
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Мобильный фельдшерско-акушерский пункт приехал в поселок Поливаново в городском округе Подольск. На осмотр пришли семь жителей населенного пункта.

В медицинском автомобиле имеется все необходимое для проведения обследования оборудование. Машина оснащена портативным биохимическим анализатором крови, измерителем концентрации глюкозы, электрокардиографом, устройство для проверки давления и гинекологическим креслом. В арсенале медиков также имеется дефибриллятор-монитор, ростомер и весы.

Диспансеризация проводится в рамках программы «Ваше здоровье в шаговой доступности». Врачи также могут вакцинировать всех желающих от гриппа.

Мобильный пункт посетит в ноябре 12 населенных пунктов муниципалитета. Медики приедут в деревни Романцево, Стрелково, Ордынцы, Спирово, Слащево и ряд других сел.

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Подольск Медицина Диспансеризация
28 октября 2024, 18:45
Еще 94 тендера опубликовали в Подмосковье на прошлой неделе
Медиаархив Подмосковья
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Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал на прошлой неделе 94 закупки. Узнать подробнее о тендерах можно в Единой информационной системе и на сайте торгов ЕАСУЗ.

В комитете рассказали, что несколько тендеров объявили на выполнение капитального ремонта тепловых сетей в Подольске, Дубне, Люберцах и Лотошине. Также в Наро-Фоминске ищут подрядчика для капитального ремонта котельных, а в Серпухове - для строительства участка тепловых сетей.

Кроме того, нужны исполнители для капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в Ногинске, Лобне, Электрогорске, Коломне и Чехове.

В городских округах Пушкинский, Павлово-Посадский, Домодедово, Королев, Серпухов, Долгопрудный, Щелково, Наро-Фоминский и Жуковский ищут подрядчика для проведения капитального ремонта зданий детских садов.

В ведомстве добавили, что малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в Электронном магазине Московской области.

Лобня Строительство Серпухов
28 октября 2024, 18:26
Более 400 тонн макулатуры собрали в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Более 400 тонн макулатуры собрали в Подмосковье за неделю в рамках акции «БумБатл». Сдать ненужные газеты, журналы или картон можно на любой из 48 площадок «Мегабак» или в молодежных центрах региона.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, «БумБатл - это большой проект в рамках которого проходит не только сбор макулатуры, но и экологические уроки.

«Акция „БумБатл“ направлена на формирование у жителей региона активной жизненной позиции в области природоохранной деятельности», - подчеркнули в ведомстве.

В прошлом году Подмосковье заняло первое место в России по количеству собранной макулатуры.

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