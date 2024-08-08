Новый распределительный центр построят в индустриальном парке в Подольске

Под застройку компания получила участок площадью более 24 гектаров.

«Инвестиции в проект - 6,5 миллиардов рублей. Запустить распределительный центр планируется уже в следующем году. После запуска на территории парка будет создано еще более 1700 рабочих мест для жителей Подмосковья», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве напомнили, что найти участок для бизнеса в индустриальных парках и на промышленных площадках региона можно на инвестиционной карте Московской области.

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