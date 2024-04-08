Новый путепровод вдвое сократит время в пути от Аникеевки до Волоколамского шоссе

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход выполнения работ, которые начались в октябре 2022 года. Сейчас готовность автомобильного моста превышает 35%.

Протяженность путепровода - почти 1,5 километра. Это двухполосная трасса пройдет над железнодорожными путями МЦД-3 и объединит две части Аникеевки. Добраться Нахабино и Волоколамского шоссе можно будет за 15-20 минут вместо 30-40.

Под надзором Главгосстройнадзора в Красногорске строят еще надземный пешеходный переход на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Речной, тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда и еще путепровод в микрорайоне Опалиха.

В Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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