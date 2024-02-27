Новый просветительский проект «Музейные субботы» запустили в Сергиевом Посаде

Посетители выставки «Свидетели Великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике получили возможность побеседовать с куратором выставки Татьяной Токаревой, заведующей отделом «История и культура Сергиево-Посадского края», а также с авторами работ.

Используя уникальные находки последних лет, сделанные археологической экспедицией РАН, музейный зал представляет артефакты, связанные с осадой Троице-Сергиева монастыря под войсками Лжедмитрия II в период Смутного Времени.

Специалист Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова рассказала о важности этого исторического события, подчеркнув, что Смута и осада лавры - события по-настоящему ключевые.

Экспозиция также включает в себя предметы быта и оружие, используемые защитниками монастыря в период осады. Татьяна Токарева поделилась деталями о найденных артефактах, включая кирпичную печь из землянки.

«Мы нашли 16 землянок, вырытых внутри стен монастыря, а в них обнаружили несколько сковород. На выставке представлена одна из печек, которая была реконструирована», - уточнила Ася Энговатова Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. При помощи портала можно спланировать маршрут выходного дня или забронировать номер в отеле.

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