Новый промышленный коворкинг создаст 400 рабочих мест в Подольске

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в запуск первого корпуса промышленного комплекса вложили около 1,8 миллиарда рублей. Его площадь составитла 26 тысяч квадратных метров.

«На новой производственной площадке в Коледино в ближайшее время будет создано порядка 400 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Первый корпус производственно-складского комплекса компания ввела в эксплуатацию всего за шесть месяцев после получения разрешения на строительство», - добавила она.

На территории комплекса оборудовали 34 бокса площадью от 750 квадратных метров. Их оснастили всем необходимым для размещения логистических компаний. По словам соучредителя холдинга «Строительный Альянс» Артема Петрухина, разные форматы помещений позволят удовлетворить самых разных клиентов.

«Всего на территории промышленной площадки в Коледино мы планируем построить пять таких корпусов. Уже приступили к строительству второго здания площадью 18,6 тысячи квадратных метров. На очереди - еще три», - отметил он.

Холдинг планирует запустить 105 тысяч квадратных метров недвижиомти для складов и промышленных предприятий. Полностью проект завершат в 2025 году.

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