Новый промышленный комплекс по производству мебели появится в Сергиевом Посаде

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«Объем инвестиций - более миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест для жителей Сергиево-Посадского округа. Запустить новый производственный комплекс инвестор планирует в 2027 году», - сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие занимается производством офисной и кухонной мебели. Ежедневно компания производит 120 тонн продукции, которую поставляют в магазины по всей России.

«Строительство нового предприятия позволит не только значительно нарастить производственные мощности, а также расширить линейку выпускаемой продукций, в том числе импортозамещающей», - отметил директор компании «Комфорт М-8» Андрей Краюхин.

По его словам, на данный момент компания сотрудничает с такими торговыми сетями, как «Леруа», OBI и «Комус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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