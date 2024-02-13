13 февраля 2024, 18:49

Новый промышленный комплекс по производству мебели появится в Сергиевом Посаде

Пресс-служба Мининвеста МО
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Новый промышленный комплекс появится в Сергиевом Посаде. С его помощью в округе нарастят производство мебели. Компания «Комфорт М-8» намерена приступить к реализации проекта уже в текущем году.

«Объем инвестиций - более миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест для жителей Сергиево-Посадского округа. Запустить новый производственный комплекс инвестор планирует в 2027 году», - сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие занимается производством офисной и кухонной мебели. Ежедневно компания производит 120 тонн продукции, которую поставляют в магазины по всей России.

«Строительство нового предприятия позволит не только значительно нарастить производственные мощности, а также расширить линейку выпускаемой продукций, в том числе импортозамещающей», - отметил директор компании «Комфорт М-8» Андрей Краюхин.

По его словам, на данный момент компания сотрудничает с такими торговыми сетями, как «Леруа», OBI и «Комус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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Инвестиции Сергиев Посад
13 февраля 2024, 18:59
Бронницкий техникум провел мастер-классы для школьников
Министерство образования МО
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Автомобильно-дорожный колледж в Бронницах организовал мастер-классы «Мой первый шаг в профессию» для старшеклассников Заворовской средней общеобразовательной школы. Ребята смогли попробовать силы в разных специальностях и получили первые впечатления от возможной будущей профессии.

Школьники познакомились с ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, кузовным ремонтом, окраской автомобилей, сварочными технологиями и логистикой.

На данный момент в образовательном учреждении обучаются около тысячи студентов по десяти направлениям. С подробной информацией о направлениях подготовки можно ознакомиться на официальном сайте колледжа.

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Студенты Бронницы
13 февраля 2024, 18:52
Анна Кротова поручила УК «ВСК-Комфорт» устранить недочеты в работе
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова провела проверку компании «ВСК-Комфорт». Она оценила уровень укомплектованности персоналом, техникой и инвентарем.

Проверка была вызвана многочисленными жалобами на некачественное обслуживание жителей, а также текущими изменениями внутри компании.

«В шесть утра на стоянке у Дворца спорта 130 человек, все как один, нарядились для встречи со мной в оранжевые жилетки с эмблемой компании. Видимо, для наглядности. План нового руководства УК - выйти из кризиса, в котором пребывала компания из-за отсутствия грамотных управленческих решений», - рассказала Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Представители управляющей компании сообщили, что для более эффективной очистки закрепленных территорий от снега они привлекли еще шесть самосвалов.

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ЖКХ Лобня
13 февраля 2024, 18:07
Число заражений животных бешенством снизилось в Подмосковье на 90% за 5 лет
Телеканал «360»
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Государственная ветеринарная служба Подмосковья считается одной из самых эффективных в России. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в «Интервью 360» рассказал о работе контакт-центра и вакцинации животных.

Вопрос безнадзорных животных держат на контроле в Московской области. Следить за бродячими собаками помогают камеры системы «Безопасный регион». Как только искусственный интеллект обнаруживает стаю, сигнал сразу же передают ловцам.

Проект планируют совершенствовать. Для этого необходимо научить нейросети определять собак с бирками - тех, кто уже прошел стерилизацию. Это позволит более четко идентифицировать безнадзорных животных.

Владельцам питомцев напоминают, что вакцинация кошек и собак обязательна. Процедуру следует проводить ежегодно. Сделать это можно как в ветклинике, так и в мобильных пунктах. Определить бешенство можно по следующим симптомам: животное агрессивно или, наоборот, пассивно, у него присутствует светобоязнь или водобоязнь, паралич языка. Летальность при бешенстве составляет 100%.

В Московской области действует уникальная программа по вакцинации диких животных. С помощью самолетов в Подмосковье распространяют 1,5 миллиона специальных приманок. Так, за пять лет случаи заражения животными бешенством снизилось с 200 случаев до 20 в год.

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Ежегодно контакт-центр принимает свыше 25 тысяч звонков. Около 20% жителей интересуют методики лечения животных и как оказать помощь питомцу. Владельцев собак и кошек также интересуют вопросы вакцинации. Ни одно обращение не остается без обратной связи. Самые серьезные вопросы Воскресенский рассматривает лично.

Сельское хозяйство
13 февраля 2024, 17:58
Госзакупку на капитальный ремонт теплосетей объявили в Королеве
Медиаархив Подмосковья
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Теплосети на проспекте Космонавтов капитально отремонтируют в Королеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы проведут в этом году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, теплосеть протяженностью 5,2 километра обеспечивает жителей отоплением и горячей водой. Ее отремонтируют по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.

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Ремонтные работы

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