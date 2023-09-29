Новый производственный комплекс со складами откроют в Солнечногорске к концу года

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Площадь нового склада составит более 15 тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы.

Комплекс возводит одна из крупнейших сетей оптово-распределительных и складских комплексов сельхозпродукции - группа компаний «Мультиколд». Товары будут экспортировать в Иран, Китай, страны СНГ и Средней Азии. Этот проект позволит создать свыше 80 рабочих мест.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, участок для возведения комплекса выделили предприятию на льготных условиях - без проведения торгов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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