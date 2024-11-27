27 ноября 2024, 15:34

Новый прогулочный бульвар на пересечении двух улиц появится в Реутове

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В городском округе Реутов на пересечении улиц Комсомольская и Дзержинского обустроят сквер с тротуарами и площадками для активного отдыха. Проект реализуют в рамках комплексного развития территорий.

Рядом со сквером появится прогулочный бульвар с кленовой аллеей, пешеходными дорожками и современным освещением. Для самых маленький в сквере построят нейродинамические игровые площадки. Дети более старшего возраста и взрослые смогут посетить спортивную площадку и поиграть в пинг-понг. Зону досуга оборудуют всеми необходимыми тренажерами и элементами.

Всего там благоустроят восемь гектаров территории. На первых этажах жилых домов откроют продуктовые магазины, кафе, рестораны, пекарни и пункты выдачи товаров. Над проектом работает строительная компания «Догма».

Напомним, участок благоустраивают по просьбе местных жителей. Они собрали порядка 1500 подписей под петицией на имя руководителя муниципалитета. Сейчас на этой территории находятся незаконные постройки, которые ликвидируют.

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Благоустройство Реутов Парки
27 ноября 2024, 16:15
Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в декабре
Фото: Александра Дмитриева
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Жители Подмосковья получат платежные документы за ноябрь в начале декабря. При этом, квитанции за декабрь выпустят до 26 декабря, чтобы желающие успели оплатить их до Нового года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Передать показания счетчиков рекомендуется до 15 декабря. Если данные поступят позже, начисления за декабрь произведут по среднемесячным показателям, а в январе выполнят перерасчет по актуальным данным.

В ведомстве напомнили, что все, кто оплатит коммунальные счета до 27 декабря через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», смогут выиграть 3,9 тысячи рублей.

ЖКХ
27 ноября 2024, 15:44
Конкурс мастерства прошел на заводе прессованных материалов в Наро-Фоминске
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Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» прошел на заводе электроизоляционных материалов «Элинар». Он состоял из двух частей: теоретической и практической.

В ноябре конкурс прошел на двух участках: участке изделий из стеклопластика и полупроводниковых материалов, а также на участке листовых материалов.

В практической части конкурсанты показали профессионализм при изготовлении коробок роторного паза на секционном прессе, а на участке листовых материалов - создание гибких слоистых электроизоляционных материалов на листорезательном станке.

Теоретический этап был единым и включал вопросы в области качества, охраны труда, должностных обязанностей и бережливого производства.

Бригадир основного производства Наталья Кармазанова победила на участке изделий из стеклопластика и полупроводниковых материалов, а на участке листовых материалов первое место разделили прессовщик гидропресса Ольга Марова и бригадир основного производства Василий Фиськов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Заводы конкурсы
27 ноября 2024, 15:43
Новое здание полиции в Апрелевке построят в начале 2025 года
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Строительство нового здания завершается в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Раньше учреждение полиции находилось в жилом доме. Ограниченное пространство, нехватка парковочных мест и повышенный уровень шума стали проблемами, которые требовали решения.

Администрация округа, федеральные органы власти совместно с органами субъекта федерации приняли решение о строительстве нового современного здания, отвечающего всем требованиям нормативно-правовых актов. Это позволит создать высокий уровень безопасности жителей города.

Новое здание полиции расположится вблизи школы № 1. Внутри обустроят комфортабельные кабинеты, а снаружи - закрытую территорию для размещения служебного транспорта. Отделение обеспечат необходимыми коммуникациями, которые вскоре подключат.

Переезд состоится в третьем квартале 2025 года. В будущем здесь также будет размещен отдел по вопросам миграции. Таким образом, строительство нового здания отдела полиции в Апрелевке - важный шаг навстречу улучшению качества обслуживания местных жителей и повышению уровня безопасности в регионе.

«Мы надеемся, что новое здание станет символом прогресса и модернизации правоохранительных органов, обеспечивая эффективную защиту и поддержку для всех граждан», - подчеркнул начальник Территориального управления Апрелевки Дмитрий Кожушко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Строительство Полиция
27 ноября 2024, 15:41
Литературно-музыкальный концерт ко Дню матери прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Праздничную программу «Свет материнской любви» подготовили в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Мероприятие приурочили к отмечавшемуся в России Дню матери.

В библиотеке собрались матери и вдовы погибших во время СВО и при выполнении интернационального долга в горячих точках военных, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла.

Матерей поздравили заместитель начальника отдела по культуре, искусству и туризму управления культуры администрации Воскресенска Михаил Павлов, ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Гуменюк и глава Совета ветеранов округа Василий Дацюк.

Руководитель организации семей погибших защитников Отечества «Память» Наталья Ахметова вручила женщинам, активно участвующим в общественной жизни муниципалитета, медали и почетные грамоты.

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Праздники Ветераны Воскресенск

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