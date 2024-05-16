Новый проект «Зоосубботник» представили в Подмосковье

Глава Химок Дмитрий Волошин дал старт строительству новой школы на 1100 мест и детского сада на 300 мест в Химках. Они появятся в жилищном комплексе «Квартал Ивакино» в 2026 году.

Новая школа минимизирует нагрузку на уже имеющиеся учреждения образования. Ее оснастят современным спортинвентарем для занятий физкультурой, душевыми, мастерскими мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом. Комфортно пообедать можно будет в двух столовых, суммарно рассчитанных на 550 мест.

«Сегодня мы начинаем строить сразу два важных социальных объекта -школу и детский сад. Важно, что они будут отвечать всем современным нормам и требованиям: просторные классы, хорошее техническое оснащение. Все это необходимо для того, чтобы юные химчане росли и учились в комфортных условиях», - прокомментировал глава Химок.

Еще один объект - детский сад на 12 групповых блоков - с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах.

«Оба здания запроектированы с учетом принципов комфорта и безопасности. К открытию учреждений все помещения меблируют и оснастят современным оборудованием. На прилегающих территориях социальных объектов также предусмотрено комплексное благоустройство», - отметила директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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