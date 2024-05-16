Новый проект «Зоосубботник» представили в Подмосковье
«Зоосубботник» — это проект фракции «Новые люди», который призван объединить волонтеров и неравнодушных жителей для помощи приютам с животными. Об этом ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360» рассказал депутат Госдумы России Амир Хамитов.
«Мы проводим этот проект совместно с активистами движения „Мы в ответе за них“. Участие в „Зоосубботниках“ уже приняли более трех тысяч человек в 46 региона России. Надеемся, что это станет доброй традицией. Приютам для животных всегда нужна помощь, и это не только волонтерская работа, корма, лекарства и пожертвования. Каждый участник может помочь с уборкой территории, починить или покрасить вольер, выгулять питомцев», - рассказал Хамитов.
Выйти на «Зоосубботник» может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться с помощью Telegram-бота движения «Мы в ответе за них». Можно в любой свободный день посетить любой из приютов, пообщаться с животными, поухаживать за ними.
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