Новый проект «Агрегатор» для сбыта фермерской продукции запустили в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов подчеркнул важность создания «Агрегатора», который закупает продукцию у фермеров и централизованно поставляет ее в сети.

Он отметил, что часто фермерам самостоятельно сложно разместить свой товар на полках торговых сетей из-за различных требований, таких как оформление документации и соблюдение стандартов фасовки продукции.

«Не всегда производитель готов адаптировать продукт стандартам сети. Теперь „Агрегатор“ берет на себя эти функции. Мы впервые запускаем такой пилот на территории Московской области. По сути, возрождаем потребкооперацию, но с современными технологиями», - указал Владислав Мурашов.

«Агрегатор» отличается от обычного дистрибьютора тем, что ориентирован на малых и средних производителей. Компания создана специально для реализации проекта на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей.

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