Новый пост скорой помощи открыли в поселке Сосны

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Как рассказали в региональном Минздраве, пост будет обслуживать 10 населенных пунктов, в том числе поселок Успенское, деревни Николина Гора и Маслово.

Как отметил глава министерства Максим Забелин, пост оборудовали всем необходимым, чтобы сотрудники могли восстанавливать силы между вызовами. В здании разместили кабинеты врачей и фельдшеров, комнаты отдыха и многое другое.

«Одинцово - динамично развивающийся городской округ. Именно поэтому важно создавать там соответствующую инфраструктуру. Благодаря открытию нового поста скорой медицинской помощи, бригады смогут более оперативно доезжать на вызовы», - отметил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.