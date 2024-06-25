Новый пошивочный цех построят в Сергиевом Посаде к 2027 году

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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания «Силуэт» получила участок на условиях льготной аренды для запуска импортозамещающего проекта.

«Инвестор вложит 20 миллионов рублей в запуск предприятия. Копания планирует наладить производство нательного белья из натуральных и синтетических тканей. На заводе будет создано 10 рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Льготные условия аренды действует в течение трех лет, а в будущем компания сможет выкупить этот участок за 15% от кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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