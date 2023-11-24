Новый подмосковный центр обработки звонков ЦППК ответит на вопросы по трудоустройству

В новом центре будут работать от трех до пяти операторов в смену. Средняя скорость обработки звонка составит 1,5 минуты. В случае сильных нагрузок к работе будут привлекать дополнительных специалистов.

Отметим, что сотрудники центра отвечают не только на вопросы о трудоустройстве, но и принимают звонки по вопросам МЦД и на другие темы по номеру: 8 800 301 00 00.

На сегодняшний день в компании трудоустроено почти 10,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Он отметил, что в регионе продолжаются работы по обновлению остановок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».