Новый подъезд к инновационному центру «Сколково» откроют в 2025 году

Количество полос на новой дороге - от двух до шести, а пропускная способность почти 25 тысяч автомобилей в сутки. Проект включает в себя обустройство двух кольцевых перекрестков и разворотной площадки для автотранспорта. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории: уложат газон, посадят деревья и кустарники.

«Результат оцениваю хорошо, строительство идёт по стандартам. Во втором квартале 2024 года откроется движение по первым двум участкам, в ноябре строители планируют завершить третий этап, а уже в первом квартале 2025 года транспортные потоки полностью переведут на новую дорогу. Очень важно, что проект предусматривает инфраструктуру для пешеходов: пять автобусных остановок, пять светофоров, пешеходные переходы, велосипедные дорожки и тротуары общей протяженностью 4,2 тысячи метров», - сообщил Андрей Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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