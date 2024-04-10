Новый подъезд к инновационному центру «Сколково» откроют в 2025 году
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход строительства новой дороги в Заречье — это подъезд к инновационному центру «Сколково». Общая протяженность пути составляет 2878 метров от пересечения улицы Генерала Дорохова с МКАД до жилого комплекса «Академгородок». Два из трех участков дороги уже готовы, а третий завершат в ноябре этого года. Полностью готова дорога будет в 2025
Количество полос на новой дороге - от двух до шести, а пропускная способность почти 25 тысяч автомобилей в сутки. Проект включает в себя обустройство двух кольцевых перекрестков и разворотной площадки для автотранспорта. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории: уложат газон, посадят деревья и кустарники.
«Результат оцениваю хорошо, строительство идёт по стандартам. Во втором квартале 2024 года откроется движение по первым двум участкам, в ноябре строители планируют завершить третий этап, а уже в первом квартале 2025 года транспортные потоки полностью переведут на новую дорогу. Очень важно, что проект предусматривает инфраструктуру для пешеходов: пять автобусных остановок, пять светофоров, пешеходные переходы, велосипедные дорожки и тротуары общей протяженностью 4,2 тысячи метров», - сообщил Андрей Иванов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».