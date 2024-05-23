Новый пешеходный переход появится на улице Агрогородок в Балашихе

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел встречу с жителями девяти округов Подмосковья по вопросам предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры.

В начале заседания председатель комитета Игорь Коханый рассказал о реконструкции почти 400 метров тепловой сети на улице Юбилейная в Воскресенске.

«Работы ведутся в соответствии с дорожной картой. Вместе с благоустройством все будет закончено к середине августа. Завершить реконструкцию самой теплотрассы планируется в июле», - отметил спикер.

О модернизации объектов ЖКХ в девяти округах рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин. По его словам, в Егорьевске в текущем году запланирован капитальный ремонт 15 километров сетей на улицах Карла Маркса, Октябрьская и Касимовском шоссе. Работы проведут в Новом и Рязановском поселках, а также в селе Починки.

«Программа модернизации теплоснабжения коснется 50 тысяч человек», - уточнил спикер.

Котельную на Энергетической улице в Жуковском реконструируют в 2025 году. Помимо этого, модернизация коснется сетей на улицах Спасателей и Гагарина. Работы в данном направлении позволят улучшить качество жизни свыше 70 тысяч человек.

В Коломне запланировано строительство трех котельных на улицах Ленина и Юрия Сергеева, а также в деревне Губастово. В 2025–2027 годах в округе построят еще четыре котельные.

Большую программу по модернизации коммунальных объектов запланировали и в Луховицах. Она рассчитана на 2024–2027 годы. За это время в округе отремонтируют 2,5 километра тепловых сетей, заменят свыше четырех километров сетей после опрессовки, а также построят шесть котельных.

В 2024 году в Лыткарине реконструируют котельную в квартале 2, а также отремонтируют теплосети на Парковой, Ленина, Первомайской, Октябрьской и Коммунистической улицах. В 2025 году в округе начнется капремонт еще двух котельных на Набережной улице и в ЗИЛ Городке.

Масштабные работы по модернизации систем ЖКХ также проведут в Раменском, Шатуре, Бронницах и Воскресенске. Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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