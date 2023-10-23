Новый пешеходный переход построят у станции Малаховка в Люберцах
Жители городского округа Люберцы Московской области получат новый пешеходный переход через железнодорожные пути у станции Малаховка. Строительство направлено на создание безопасной и комфортной инфраструктуры для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения.
Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, исполнителю необходимо будет предусмотреть антивандальное остекление, внутреннее и архитектурное освещение перехода, благоустройство и озеленение территории, а для обеспечения доступа маломобильных групп населения на каждой опоре установить лифтовое оборудование. Длина пролетного строения - 61,3 метра.
Прием заявок продлится до 7 ноября 2023 года. Работы пройдут в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансироваться они будут за счет средств бюджета региона.
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