13 июля 2024, 14:11

Новый пешеходный переход обустроят в Мытищах до 1 сентября

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Совещание с представителями ГИБДД и администрации округа провел исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник. На встрече приняли решение обустроить дополнительный пешеходный переход до 1 сентябя.

Переход организуют от дома № 52 по Новомытищинскому проспекту через проезжую часть в сторону магазина «Пятерочка». Здесь нанесут разметку, установят ограждение с перилами и поставят искусственные ограничители скорости.

Также на участке появятся светофоры типа Т.7. Они оснащены проблесковым желтым светом, который привлекает внимание водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

Работы проведут до 1 сентября. До их завершения сотрудники ГИБДД рекомендуют горожанам соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу по разрешенным пешеходным переходам.

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Мытищи ГИБДД Дороги
13 июля 2024, 15:35
Стартовал патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений»
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Депутат Валентин Герасимов провел встречу с жителями в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Ее посвятили танковому сражению под Прохоровкой.

Битва под Прохоровкой - одна из ключевых дат Великой Отечественной войны.

«12 июля 1943 года под Прохоровкой развернулось грандиозное сражение, ставшее крупнейшим танковым боем в истории. С обеих сторон в нем участвовали тысячи танков и самолетов, десятки тысяч солдат. Советские войска под командованием генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова сошлись в жестокой схватке с немецкими танковыми дивизиями», - рассказал депутат Валентин Герасимов.

Собравшиеся делились своими знаниями о событии, воспоминаниями и идеями.

Так, член Совета ветеранов Ирэн Зимоглядова предложила несколько идей и тем для будущих встреч. Ее поддержали и другие участники мероприятия.

«Сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с вызовами, память о подвиге героев Прохоровки приобретает особое значение. Важно помнить о том, какой ценой досталась нам победа, и передавать эту память следующим поколениям. Именно поэтому проект „Химки. Успех в единстве поколений“ так важен и своевременен», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

По словам депутата, такие встречи и лекции воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою страну, просвещают молодежь.

В Химках бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны. Здесь по инициативе жителей и при поддержке главы округа Дмитрия Волошина создан виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

Там собраны фотографии экспонатов музеев, аудиозаписи воспоминаний ветеранов и военная литература.

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Химки История Великая Отечественная война
13 июля 2024, 14:59
Волонтер из Химок передала помощь приюту для бездомных собак GetDog
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Лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Олеся Климачева помогла приюту для собак GetDog. Питомцы получили диетический корм, расходные материалы, медикаменты и многое другое.

Сейчас в приюте содержат более 600 собак. Волонтеры обратились к Олесе с просьбой о помощи.

«Помощь приютам для животных нужна всегда и оказать её может любой желающий. Благодаря нашей поддержке четвероногие друзья могут вновь научиться контактировать с человеком и доверять ему. Все это помогает в дальнейшем быстрее пристроить их в новую любящую и заботливую семью», - рассказала активистка Олеся Климачева.

В Химках открыто восемь приютов для бездомных животных. На интерактивной карте организаций Подмосковья отмечены два из них.

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Химки Волонтеры Животные
13 июля 2024, 14:43
Встреча «Земельные участки для бизнеса» состоялась в Химках
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На встрече «Земельные участки для бизнеса» в Химках собрались эксперты, предприниматели и сотрудники ведомств. Бизнесмены узнали о землях под инвестиционные проекты, о мерах поддержки и об участии в аукционах

Эксперты и представители химкинских ведомств рассказали присутствующим о правилах и этапах реализации инвестиционных проектов. Предпринимателям напомнили и о мерах поддержки для бизнеса в округе Химки и в целом в Подмосковье. Собравшиеся также узнали о том, как проводятся аукционы.

Презентации земельных участков для бизнеса пройдут в Химках 18 июля, 1 и 15 августа с 14:00 до 16:00. Желающих ждут в коворкинге «Старт» по адресу: улица Союзная, дом № 3.

Форум 22 июля проведут в пресс-центре футбольного стадиона «Арена Химки» по адресу: улица Кирова, владение 24. Записаться можно по телефону: 8 (495) 573-31-62, добавочный номер 680.

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Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
13 июля 2024, 14:41
Новую систему водоснабжения запустят в ЖК «Новогорск-Парк» в Химках в июле
Администрация Химки г.о.
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Строительство нового водорегулирующего узла в жилом комплексе «Новогорск-Парк» заканчивают в Химках. Обновленную систему запустят уже на следующей неделе. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды жильцам.

Для обновления системы сотрудники «Химкинского водоканала» установили железобетонное основание, проложили специализированные кабели. Работы прошли в рамках реализации инвестиционной программы. Новый узел позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение для более чем трех тысяч жителей.

«На следующей неделе мы заканчиваем работы в ЖК „Новогорск-Парк“ по водорегулирующему узлу. Сейчас производится заполнение емкостей, гидравлические испытания. В выходные дни проведем дезинфекцию этих емкостей, а потом промывку. Также сделаем отбор проб. К концу недели планируем запустить их в штатный режим», - прокомментировал директор «Химкинского водоканала» Дмитрий Карасев.

Планы по модернизации системы водоснабжения обсудили на общегородском совещании. Оно прошло под руководством первого заместителя главы городского округа Химки Родиона Левочки.

Так, на улице Панфилова отремонтируют центральный водопровод, восстановят канализационный коллектор на Железнодорожной, Первомайской улицах и улице Кирова. Также ежегодно специалисты «Мосводоканала» планируют менять не менее 5% сетей. Работы необходимо проводить для обеспечения стабильной работы системы.

Кроме того, сотрудники «Химкинского водоканала» круглосуточно контролируют работу ливневых насосных станций в округе. Они также принимают обращения о подтоплениях улиц, проездов и дворов. Телефон единой горячей линии администрации: 7 (495) 793-01-01.

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Химки Ремонтные работы

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