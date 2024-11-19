Новый пешеходный переход через железную дорогу построят в Лобне в 2025 году

Металлоконструкции для каркаса башен уже частями доставляют на стройплощадку. После сборки конструкции окрасят и установят на проектное место.

Внутри перехода предусмотрены лифтовые шахты, оборудование для которых уже готово. Рядом обустроят дороги, тротуары и проведут благоустройство.

Длина перехода составит около 80 метров, ширина коридора будет не меньше четырех метров. Для удобства жителей предусмотрен грузовой лифт. Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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