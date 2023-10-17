Новый пешеходный переход через ж/д пути запустили в Люберцах

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Работы начались осенью прошлого года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Переход обеспечить безопасность перегона от станции Ухтомская до платформы «Люберцы-1». На нем с 2020 года погибли 16 человек. Теперь он стал безопасным для 20 тысяч местных жителей.

Переход остеклили, установили два лифта.

Всего в Московской области в 2023 году построят еще четыре разноуровневых переходов: Реутове, Раменском, Серпухове и Ленинском городском округе.

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