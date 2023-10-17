Новый пешеходный переход через ж/д пути запустили в Люберцах
В Люберцах возвели новый разноуровневый надземный пешеходный переход через железную дорогу Казанского направления. Его протяженность составила 85 метров. Движение по нему уже запустили.
Работы начались осенью прошлого года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Переход обеспечить безопасность перегона от станции Ухтомская до платформы «Люберцы-1». На нем с 2020 года погибли 16 человек. Теперь он стал безопасным для 20 тысяч местных жителей.
Переход остеклили, установили два лифта.
Всего в Московской области в 2023 году построят еще четыре разноуровневых переходов: Реутове, Раменском, Серпухове и Ленинском городском округе.
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