Новый пешеходный маршрут обустроили на набережной Сенежа в Солнечногорске в 2023 году

Капитальный ремонт объектов образования обсудили в Мособлдуме. Такие работы проведут в 393 школах и детских садах до 2026-го года. Свыше 70 из них приведут в порядок в этом году.

Как рассказал председатель ведомства Игорь Брынцалов, программу капитального ремонта формируют на основании просьб жителей. В прошлом году в нее вошли 63 школы, 23 детских сада и шесть колледжей. Там также провели благоустройство территории.

«В 2024 году планируется капитально отремонтировать 42 школы, 20 детских садов, 11 колледжей. Кроме этого, в этом году в программу будут включены и объекты дополнительного образования - их будет четыре», - сказал он.

Самыми ожидаемыми объектами стали гимназия № 4 в Подольске, школа № 3 в Щелкове, лицей № 1 в Солнечногорске, детский сад «Улыбка» в Железнодорожном, а также дошкольное отделение школы № 1 в Реутове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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