Новый пешеходный маршрут обустроили на набережной Сенежа в Солнечногорске в 2023 году
Обустройство новой очереди набережной на территории кампуса мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске завершили в 2023 году. Протяженность пешеходного маршрута составила 580 метров.
На набережной установили металлические и древесно-полимерные настилы, скамьи, урны, навигационные стенды и ограждения. Там оборудовали видовые площадки, а украшением территории стал необычный арт-объект - зеркальная стела.
«Благоустройство - та сфера, где жители нашего округа замечают значительные позитивные перемены. Главная наша гордость, наша природная жемчужина - озеро Сенеж. С 2018 года по поручению губернатора Подмосковья три этапа благоустройства набережной у нас уже реализованы, их общая протяженность - практически пять километров. Кроме того, в 2023 году благоустроен еще один участок на территории Мастерской управления „Сенеж“ общей протяженностью 580 метров», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Работы на набережной провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».