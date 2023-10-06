Новый переход через железную дорогу соединил южную и северную части Реутова

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Те жители, которые переходом не пользуются, увидели в появлении нового сооружения не только положительные стороны. Слишком высок и ярок, слишком близко к домам. Но строился объект в строгом соответствии со всеми нормативами и стандартами.

После запуска лифтов, который состоится в этом месяце, переход введут в постоянную эксплуатацию. Со стороны жилых домов окна сооружения заклеили матовой пленкой, в темное время суток яркий свет будет сменяться дежурным освещением.

Новый пешеходный переход в Реутове появился по инициативе местных жителей. В 2019 году закрыли наземный пешеходный переход, так как неподалеку построили новую эстакаду. Однако идти до нее было довольно далеко, и люди пытались найти пути обхода. В период с 2019 по 2023 год на железнодорожных путях в районе Реутова погибло 14 человек.

Теперь транспортное сообщение в Реутове вышло на новый уровень. МЦД, новый переход, проектируемые развязки и шоссе - это все признаки развития современной агломерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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