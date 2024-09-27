Новый паровой котел установят в котельной в Дубне к декабрю
В Дубне в котельной приступили к монтажу нового парового котла. Обновление оборудования позволит обеспечить бесперебойное отопление в домах правобережья зимой.
Почти все оборудование для обновления уже доставили в Дубну. Подрядчик начал монтировать каркас для топочной части.
Ход работ проверил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он отметил, что монтаж идет с опережением графика.
«Рисков и отставаний по данным работам нет, мы постепенно до конца года приведем в порядок и современный котел появится в правобережье. Эти работы завершатся в декабре. Параллельно в городе продолжается замена тепловых сетей», - сказал Максим Тихомиров.
Отметим, что новый котел будет использоваться для подготовки горячей воды для микрорайона, а в зимний период - для системы отопления.
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