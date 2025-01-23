23 января 2025, 12:34

Новый парк построят на месте заброшенного детского сада в Лыткарине

Мособлархитектура
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Аварийное здание бывшего детского сада снесли в 7-м квартале в Лыткарине. На его месте разобьют парк с детскими и спортивными площадками, зоной отдыха и местом для проведения праздников.

Здание находилось рядом с историко-краеведческим музеем и долгое время находилось в аварийном состоянии, рассказали в Мособлархитектуре. Ранее там располагался детский сад, а затем - филиал Современной гуманитарной академии. Площадь двухэтажного дома составляла около трех тысяч квадратных метров.

Со временем технические показатели здания ухудшились и его вывели из эксплуатации. Долгое время постройка пустовала.

«Через портал „Добродел“ поступали обращения граждан о необходимости сноса заброшенного объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении сооружения в перечень для ликвидации. В четвертом квартале 2024 года силами администрации городского округа Лыткарино были завершены необходимые работы по демонтажу», - рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на освободившейся территории проведут благоустройство. Там обустроят зону отдыха, места для проведения мероприятий, установят детские и спортивные площадки, а также проложат прогулочные дорожки.

Всего в лыткарине выявили 47 недостроев. Из них 35 уже снесли или привели в порядок.

Благоустройство Лыткарино
23 января 2025, 13:29
Минэкологии Подмосковья пригласило детей на форум по изменению климата
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Юных защитников окружающей среды приглашают на форум «Изменение климата глазами детей — 2025». В Минэкологии Московской области сообщили, что конкурсные работы будут принимать по электронной почте a.krel@ecophone.pro до 7 июля.

В ведомстве подчеркнули, что форум объединит детей и подростков со всего мира. За все время его проведения участниками стали более 95 тысяч человек из России и 14 зарубежных стран.

В этом году ребятам необходимо представить работу в одной из семи номинаций: «Экобезопасность», «Очистим берега!», «Изменение климата глазами детей», «Экоблогер», «ЭкоМода» - конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов, «ЭкоЮннаты» и «ЭкоПоделки».

С подробностями форума можно ознакомиться на сайте.

Дети Минэкологии Подмосковья Экология
23 января 2025, 13:28
Проглотившую зубную щетку девушку спасли в медцентре Рошаля
Пресс-служба Минздрава МО
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Девушка в возрасте 16 лет поступила в детский медцентр имени Рошаля в Красногорске с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота. У нее в желудке обнаружили зубную щетку.

По словам пациентки, зубную щетку она проглотила случайно. Врачи извлекли инородное тело под наркозом при помощи специального эндоскопического инструмента.

«Операция длилась 30 минут и прошла успешно. Эндоскопический метод позволяет безопасно и без разрезов извлекать инородные тела через естественные отверстия. После таких вмешательств не возникает осложнений, и пациенты быстро восстанавливаются», - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже вернулась к обычной жизни.

Больницы Врачи
23 января 2025, 12:58
Незаконно построенное общежитие снесут в деревне Солманово
Минэкологии МО
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Предприниматель из Одинцова снесет трехэтажное здание в деревне Солманово по решению суда. Там он незаконно построил общежитие с рыбоводческим комплексом на цокольном этаже.

Как рассказали в подмосковном Минэкологии, предприниматель построил дом с помещениями под аренду для проживания на земельном участке, предназначенном для ведения животноводства, растениеводства, рыболовства, звероводства и индивидуального жилищного строительства для членов крестьянского хозяйства.

Площадь трехэтажной постройки превышала 1,6 тысячи квадратных метров. На цокольном этаже размещался рыбоводческий комплекс, а верхние этажи сдавались под проживание. На момент проверки предприниматель строил четвертый этаж. Сотрудники полиции выявили, что здание использовалось как общежитие и было построено с нарушениями.

«Разрешения на строительство объекта недвижимости предприниматель не получал. Помимо этого, Минэкологии установило, что участок сформирован с нарушениями, поскольку включает в себя земли водоохранной зоны протекающего рядом ручья», - добавили в ведомстве.

Суд принял решение признать здание самовольной постройкой и обязать предпринимателя снести его.

Одинцово
23 января 2025, 12:57
Международный конкурс чтецов имени Чехова пройдет в Подмосковье
27-29 января в музее-заповеднике «Мелихово» состоится XV Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова. Об этом со
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Международный конкурс чтецких работ имени Чехова пройдет в музее-заповеднике «Мелихово» с 27 по 29 января. В этом году организаторы получили 101 заявку от участников, однако, во второй тур прошли только 35 молодых актеров и старшекурсников ведущих театральных вузов страны и зарубежья.

В полуфинал прошли студенты из ведущих театральных вузов России: Высшего театрального училища имени Щепкина, Театрального института имени Щукина, ГИТИСа, ВГИКа имени Герасимова и других университетов. Очные прослушивания пройдут 27 и 28 января, а 29 января, в день 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова, состоится праздничный гала-концерт с награждением и выступлениями победителей конкурса.

Исполнение чтецов будет оценивать заслуженный артист России, мастер художественного слова, руководитель телевизионных проектов «Воспитание чувств» и «Чтение вслух» Юрий Голышев. Напомним, ежегодно для конкурса определяют дополнительного автора, чьи произведения также можно представить на сцене. В этом году выбор пал на Михаила Зощенко, так как в 2024 году отмечали 130 лет со дня рождения писателя.

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