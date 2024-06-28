Новый пандус на железнодорожной станции в Лобне построят в августе

Анна Владимировна отметила, что вопросы к состоянию объектов серьезные, поэтому решено привлечь транспортную прокуратуру для более тщательной проверки. После осмотра станции стало ясно, что имеются недочеты, которые требуют немедленного исправления.

Одним из значимых пунктов повестки стало обсуждение капитального ремонта платформы на станции Луговая, запланированного на следующий год. В настоящее время ведется проектирование работ и подготовка конкурсной документации на станции Лобня. В период ожидания начала основных работ РЖД проводит ремонт старого моста.

«Мы уделяем большое внимание доступности и комфорту наших железнодорожных объектов. В новом проекте предусмотрены ступени из гранита, пандусы для обеспечения доступности для всех категорий граждан, а также вентиляционные решетки», - добавила глава округа.

Напомним, что завершение всех запланированных работ ожидается к концу августа текущего года. Эти улучшения позволят значительно повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также способствовать улучшению общей инфраструктурной ситуации в городском округе Лобня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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