Новый памятник природы «Суханово» создали в Ленинском округе

Компания «Мострансавто» провела 41 антитеррористическую тренировку с начала года. Мероприятия прошли на различных транспортных объектах. В учениях принимали участие представители правоохранительных органов, экстренных служб, охранных предприятий и городских администраций.

Тренировки охватывали все подразделения компании и состояли из практической и теоретической частей, включая моделирование чрезвычайных ситуаций с последующим разбором действий. Например, в одном из автобусных парков города Балашиха отрабатывались действия персонала и службы безопасности при обнаружении подозрительного предмета в салоне автобуса после его возвращения в парк.

В Дмитрове также отработали порядок действий руководства и сотрудников компании при обнаружении бесхозного предмета на въезде на автовокзал, а также их взаимодействие с правоохранительными и специальными службами муниципалитета.

«Мострансавто» напоминает, что при обнаружении подозрительного или бесхозного предмета на автовокзале, автостанции или в автобусе, следует сообщить об этом сотруднику службы безопасности или водителю, не трогая объект.

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