Новый памятник природы «Суханово» создали в Ленинском округе
Еще один памятник природы областного значения появился в Подмосковье. Новая ООПТ «Суханово» расположена на землях Ленинского городского округа. Площадь заповедной территории составляет 71,4 гектара.
«Памятник природы „Суханово“ включает в себя ценные природные комплексы. Это, в основном, разнотравные и суходольные луга. Ценным объектом является старинный парк усадьбы „Суханово“ с сохранившимися аллеями и многочисленными деревьями-долгожителями. Здесь обитают 15 охраняемых видов фауны и краснокнижные растения», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В заповеднике живут редкие бабочки, ужи и птицы.
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