Новый памп-трек открыли в экстрим-парке в Дубне

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Развитие экстрим-парка на этом не остановится. К новому этапу работ приступят уже в следующем году.

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Гостям экстрим-парка на открытии представили шоу профессиональных райдеров. Они специально приехали в Дубну, чтобы протестировать новый памп-трек.

«Этот парк достаточно крутой для области. Сейчас все развивается, это радует», - отметил профессиональный райдер Сергей Супонин.

Разговоры о строительстве экстрим-парка в городе начались чуть больше двух лет назад. В итоге в прошлом году возвели первую очередь.

«Решили посоветоваться с ребятами, и было принято решение построить уникальный проект - памп-трек, который обязательно должен вписаться в ту площадку, которая реализована. Потратили на это четыре месяца», - рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Изначально одним из главных инициаторов создания такой площадки был житель округа Дмитрий Кокорев, и именно он стал руководителем проекта.

«Мы ее (площадку - прим. ред.) смоделировали, построили нашими ручками, за что я благодарен ребятам из команды. Весь город нам помогал», - отметил Дмитрий.

На площадке построили высокие фигуры, которые позволяют выполнять сложные трюки и готовиться к соревнованиям по bmx и скейтбордингу.