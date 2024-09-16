16 сентября 2024, 14:44

Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заложили капсулу в основание нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Его построят в 2025 году.

Будущий комплекс с бассейном возведут между ледовым дворцом и дворцом спорта в Лобне.

Бассейн оборудуют шестью дорожками для плавания, раздевалками, душевыми, спортивными и тренажерными залами. Также там предусмотрят медицинский блок и кафе. Детскую чашу и сухой бассейн с шариками обустроят для самых маленьких посетителей.

На территории комплекса разместят парковку, зоны отдыха и игровую площадку.

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Благоустройство Лобня
16 сентября 2024, 14:57
Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в благотворительном забеге в Коломне
Минспорт Московской области
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Свыше 1,5 тысячи человек приняли участие в благотворительном забеге «Пульс Добра» в Коломне. Его приурочили к празднованию 847-летия города.

Забег на дистанцию 21,1 километра прошел по исторической части города вдоль стен кремля. Были короткие маршруты протяженностью три и 10 километров, а для детей были дистанции 300 и 600 метров. Также «Забег безграничных возможностей» провели участников с ОВЗ. Собранные участниками забега средства направили в Коломенский семейный центр.

«Вот уже много лет наш фонд проводит благотворительный забег „Пульс добра“, чтобы поддержать детские социальные учреждения, сделать жизнь их воспитанников более комфортной. Уверена, что сердца наших подопечных будут биться быстрее и радостнее, зная, что есть так много людей, которым не безразлично их здоровье и благополучие», - рассказала президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев поблагодарил Екатерину Юрьевну за доверие и возможность вновь провести забег на территории муниципалитета. Напомним, забег «Пульс Добра» проходит при поддержке Минспорта Московской области с 2015 года.

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Спортсмены Коломна
16 сентября 2024, 14:46
Вуз в Коломне начал сотрудничество с медуниверситетом в Нижнем Новгороде
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Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне заключил двухсторонний договор о сотрудничестве с Приволжским исследовательским медицинским университетом. Этот вуз из Нижнего Новгорода входит в тройку самых востребованных в России.

Соглашение подписали ректор ГСГУ Жанна Леонова и ректор ПИМУ Николай Карякин. В планах у двух вузов разработка и запуск инновационных учебных и научных программ, а также обмен опытом среди студентов и педагогов. Вскоре университеты проведут совместные научные конференции и культурные программы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Вузы Коломна
16 сентября 2024, 14:45
Сервис для проверки легальности рабочих мигрантов запустили в Подмосковье
Unsplash
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Онлайн-сервис для привлекающих иностранных работников компаний запустили в Подмосковье. С его помощью работодатели смогут проверять оплату налогов и патента сотрудниками.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности, онлайн-сервис разработали совместно с МВД. Он поможет компаниям контролировать оплату НДФЛ иностранными сотрудниками, а также проверять статус патента и оплачивать его на месте при помощи QR-кода.

«Каждый работодатель при приеме на работу патентщика имеет возможность проверить, оплачен ли патент и легален ли мигрант. Мигранты об этом будут знать, и будут более финансово дисциплинированы», - отметил руководитель ГУРБ Подмосковья Кирилл Карасев.

В ведомстве добавили, что штраф за несоблюдение требований составит от 400 тысяч до одного миллиона рублей или приостановку деятельности на срок от 14 до 90 дней.

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Мигранты
16 сентября 2024, 14:36
Поддержанный экспорт Подмосковья превысил 340 миллионов долларов
Unsplash
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Объем поддержанного экспорта Московской области достиг 342 миллионов долларов США. Компании заключили контракты при поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности Московской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Фонд поддержки ВЭД в регионе оказывает всестороннее содействие компаниям, работающим на зарубежных рынках или же планирующим выйти на экспорт. Более 300 уникальных компаний смогли подписать экспортные соглашения при поддержке Фонда», - пояснила Зиновьева.

Она также подчеркнула, что нередко компании, получившие помощь, не ограничиваются подписанием одного экспортного контракта, а налаживают отношения сразу с несколькими зарубежными партнерами.

Фонд ведет статистику с 2020 года. Он оказывает различную поддержку компаниям. Так, начинающие экспортеры получают консультации и образовательные услуги, такие как участие в программе «Экспортный форсаж» и тематических вебинарах. Более опытным экспортерам фонд помогает участвовать в выставках, организуя коллективные стенды и покрывая расходы на участие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Мигранты

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