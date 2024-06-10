Новый молочный завод появится в Шаховской к 2026 году

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В реализацию проекта компания планирует инвестировать порядка 1,7 миллиардов рублей. Молочный завод построят до 2026 года.

Ожидается, что объем производства составит до 100 тонн молока в сутки. На заводе будут выпускать более 15 наименований готовой продукции в сутки. Это кефир, йогурты, творог, сметана, сливочное масло и различные виды сыров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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