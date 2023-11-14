Новый метод лечения мочекаменной болезни внедрили в подмосковном центре охраны материнства и детства
Лазерный метод лечения мочекаменной болезни у детей начали применять в Московском областном центре охраны материнства и детства. При нем пациенту вводят специальное оборудование через естественные мочевыделительные пути, при помощи которого находят и разрушают камни в почках.
Как рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии Андрей Суходольский, лазерная литотрипсия менее травматична по сравнению с полостной операцией. Такое вмешательство сокращает период восстановления.
«Проведение таких операций стало возможным благодаря введению в эксплуатацию современного оборудования - хирургического лазерного аппарата стоимостью почти шесть миллионов рублей. На данный момент проведено уже шесть таких операций», - сказал он.
Помощь в центре охраны материнства и детства оказывают бесплатно по полису ОМС.
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