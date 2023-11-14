Новый метод лечения мочекаменной болезни внедрили в подмосковном центре охраны материнства и детства

Читайте нас в:

Как рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии Андрей Суходольский, лазерная литотрипсия менее травматична по сравнению с полостной операцией. Такое вмешательство сокращает период восстановления.

«Проведение таких операций стало возможным благодаря введению в эксплуатацию современного оборудования - хирургического лазерного аппарата стоимостью почти шесть миллионов рублей. На данный момент проведено уже шесть таких операций», - сказал он.

Помощь в центре охраны материнства и детства оказывают бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».