Новый металлообрабатывающий цех построят на заводе «Элемет» в Электрогорске

Более 300 сотрудников «Элемета» производят оборудование для углеобогатительной и горнодобывающей сфер, а также выпускают специальную технику для обслуживания самолетов.

Первый замглавы Павло-Посадского округа Филипп Ефанов и генеральный директор завода «Элемет» Михаил Репников осмотрели производственные корпуса и обсудили строительство нового металлообрабатывающего цеха. В нем хотят готовить детали для сборочных производств, сварные конструкции, металлические детали и узлы. Предполагаемая мощность может составить 50 тонн в год.

«Реализация этого инвестиционного проекта увеличит производственные мощности предприятия на 30%. Также на заводе открыта базовая кафедра „ПК Энергия“. Обучение здесь позволит молодежи стать высококвалифицированными специалистами и получить рабочее место на предприятии», - прокомментировал Филипп Ефанов.

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