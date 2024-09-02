02 сентября 2024, 19:01

Новый медицинский центр открыли в Одинцовском округе

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Медицинский центр «МойМед» открылся в Одинцове. Здесь можно пройти диагностику, а также получить профессиональную помощь — от приема врачей широкого профиля до узкоспециализированных специалистов.

Лечение в центре охватывает почти весь спектр медицинских услуг: здесь работают педиатрическое и стоматологическое отделения, гинекология, неврология и другие. Пациенты могут пройти все виды лабораторных исследований.

«Сегодня мы открываем новый медицинский центр - это значит, что для жителей города будет больше выбора, больше мест, где можно получить качественную квалифицированную медицинскую помощь. Это новые услуги в шаговой доступности, новые рабочие места», - подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что открытие центра расширяет выбор медицинских услуг для жителей города и создает новые рабочие места. Стоит отметить, что большинство услуг доступны по полису ОМС, включая аквакинезитерапию для детей грудничкового возраста. Центр также оснащен современным оборудованием отечественного производства, разработанным специалистами из «Сколково».

Записаться на прием можно в регистратуре по адресу Красногорское шоссе, 10. Центр работает без выходных с 8:00 до 20:00.

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Одинцово Строительство Медицина
02 сентября 2024, 19:17
Новые спортивные и детские площадки построят в ЖК «Одинбург» в Одинцове
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Мультиформатную всесезонную среду для игр и занятий спортом создадут в ЖК «Одинбург» в Одинцове. Работы будут вестись в новых корпусах 4а и 4б семейного квартала.

Концепция благоустройства предполагает цепочку детских площадок, расположенных вдоль всей территории, разделенных по возрастным группам. Площадки будут оборудованы развивающими игровыми комплексами. Любителям активного отдыха и спорта построят воркаут-зону с современными тренажерами. Прорезиненные покрытия и видеонаблюдение обеспечат безопасность детей.

Стоит отметить, что в проекте уделено внимание архитектурным деталям, делающим пространство не только функциональным, но и эстетичным. Центральным элементом станет пергола с навесами, которая создаст тень летом и защитит от непогоды, а также станет местом для общения родителей.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» расположен рядом с рекой Саменки, Подушкинским и Дубковским лесопарками. Здесь уже построены девять корпусов и детский сад.

Сейчас также ведется строительство новых секций и школы на 825 мест.

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Одинцово Благоустройство Строительство
02 сентября 2024, 19:16
Школа «Флагман» отметила юбилей на торжественной линейке ко Дню знаний
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Школа «Флагман» в Химках отметила десятилетнюю годовщину со дня открытия. Учеников и педагогов учреждения с юбилеем и с началом нового учебного года на торжественной линейке поздравил глава округа Дмитрий Волошин.

Всего в школе учатся около 900 детей. Им предлагают на выбор одно из профильных направлений: гуманитарное или инженерное. Новый учебный год для «Флагмана» уникален тем, что учреждение впервые выпустит одиннадцатиклассников.

«Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

После торжественной линейки со школьниками провели классный час «Разговоры о важном». Темой для обсуждения стали идеи патриотизма, сохранения исторической памяти и любовь к Родине.

Напомним, что ранее флагман областного образования - Гимназию имени Примакова - посетили губернатор Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Химки Школьники
02 сентября 2024, 19:16
Новые спортивные секции открыли в клубе «Активное долголетие» в Одинцове
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Новые занятия для старшего поколения стартовали в «Клубе активного долголетия» в Звенигороде. Здесь открылись новые секции, в частности по тяжелой атлетике и аэробике.

Теперь участники могут бесплатно заниматься тяжелой атлетикой под руководством известного советского и российского спортсмена Льва Шпринца, который проводит тренировки на стадионе «Спартак» два раза в неделю. Лев Шпринц был одним из пионеров пауэрлифтинга в СССР и сыграл важную роль в создании первой независимой федерации пауэрлифтинга в России. Этот силовой вид спорта был очень популярен в советское время.

Стоит отметить, что на спортивной площадке рядом с клубом в квартале Маяковского стартовали занятия аэробикой. Возобновят работу по расписанию и кружки дыхательной гимнастики, йоги, северной ходьбы, пилатеса, психологии, вокала, танцев и вязания. Первые занятия пройдут уже в этом сентябре.

Кроме того, в этом году планируют организовать творческие и музыкально-литературные встречи. Записаться на занятия можно очно в клубе «Активное долголетие».

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Одинцово Спортсмены Активное долголетие
02 сентября 2024, 19:06
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 2 сентября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 2 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Можайском, Рублево-Успенском, Калужском, Новорижском и Новорязанском шоссе.

Движение также затруднено на Боровском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. В Минтрансе региона призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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