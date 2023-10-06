Новый машиностроительный завод в Солнечногорске создаст 200 рабочих мест

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«Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит около миллиарда рублей. В первом квартале 2024 года инвестор планирует приступить к строительству завода на земельном участке площадью 12 гектаров», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Полностью запустить предприятие планируют в 2025 году. Новое производство позволит создать в округе около 200 рабочих мест.

«Площадка в индустриальном парке „Есипово“ будет тесно связана с Калининградским производственным комплексом. Поэтому в Подмосковье мы начнем с крупноузловой сборки с использованием узлов, произведенных в Калининграде», - рассказал генеральный директор компании «Грюнвальд» Алексей Драч.

По словам генерального директора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина, компания входит в топ-35 производителей полуприцепов. После запуска завода в «Есипово» объем выпускаемой продукции только на первом этапе увеличится до пяти-семи тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на всероссийской премии «Экспортер года».

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