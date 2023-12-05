Новый маршрут № 11К запустили в Истре
Маршрут № 11К «ЖК Новоснегиревский — станция Снегири — Снегиревская поликлиника» запустили в Истре. В региональном Минтрансе заявили, что теперь более чем у восьми тысяч жителей появилась возможность с комфортом добираться до социально-значимых объектов округа.
По маршруту курсирует один автобус, который ежедневно выполняет 30 рейсов. Первый отправляется от остановки «ЖК Новоснегиревский» в 06:00, а последний - от остановки «станция Снегири» - в 21:30.
Оплатить проезд можно стандартными способами: банковской, социальной или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
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