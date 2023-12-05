Новый маршрут № 11К запустили в Истре

Читайте нас в:

По маршруту курсирует один автобус, который ежедневно выполняет 30 рейсов. Первый отправляется от остановки «ЖК Новоснегиревский» в 06:00, а последний - от остановки «станция Снегири» - в 21:30.

Оплатить проезд можно стандартными способами: банковской, социальной или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».