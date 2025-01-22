Новый маммограф установили в больнице в Климовске

«С начала года мы заменили уже пять единиц тяжелой медтехники - это рентген-аппараты и маммографы. Так, во взрослой поликлинике № 5 Подольской больницы установили новый маммограф взамен устаревшего оборудования», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, производительность нового аппарата в три раза выше, чем у устаревшего оборудования. Так, ежедневно на маммографе смогут проводить около 18 исследований. На закупку медоборудования направили более 18,5 миллиона рублей.

Напомним, пройти маммографию можно по направлению врача. Записаться на прием можно на портале госуслуг или по номеру 122. Жительницам Московской области старше 40 лет и не проходившим исследование более двух лет доступна самозапись на исследование.