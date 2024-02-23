23 февраля 2024, 13:47

Новый магазин морепродуктов открылся в Одинцове

источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Новый магазин морепродуктов «Красная икра» открылся в Одинцове. Всю продукцию везут с Дальнего Востока — именно там, у берегов Камчатки и Сахалина, добывают рыбу и морские деликатесы.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, жители округа смогут купить нерку, корюшку, горбушу, камбалу, а также мясо краба, икру морского ежа, морской гребешок и морскую капусту, красную икру, кальмары и креветки.

Также в ассортименте представлены и рыбные полуфабрикаты: шашлык из морской рыбы, пельмени из кеты и блинчики с рыбной начинкой, рыбные консервы, фарш нерки и филе тунца.

Магазин открылся в Кубинке на Привокзальной улице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Магазины
23 февраля 2024, 15:32
Новая автобусная остановка появилась в селе Раменье под Шаховской
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Новую автобусную остановку установили в селе Раменье под Шаховской. Стены конструкции прозрачные, благодаря чему видно подъезжающий транспорт, а крыша надежно защитит от дождя и ветра ожидающих автобуса пассажиров.

По словам местной жительницы Надежды Голиковой, люди очень ждали новую остановку.

«Я пока нигде больше таких не видела. Она просто замечательная. Во-первых, стеклянная, все видно, отличный обзор. Во-вторых, от ветра и снега хорошо тут скрываться и очень удобная лавочка», - рассказала Голикова.

Также специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» в селе Раменье установили павильон «Межгородской стандарт» на остановке «Школа». Конструкция оснащена ударопрочными стеклами, металлическим каркасом, а внутри поставили удобную скамейку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Шаховская Ремонтные работы
23 февраля 2024, 15:29
Соревнования по плаванию ко Дню защитника Отечества прошли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В спортивном комплексе «Родина», расположенном в городском округе Химки, состоялись соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Организатором мероприятия выступила местная спортивная школа «Химки», собравшая на стартовые позиции своих талантливых воспитанников.

Соревнования прошли на дистанции 800 метров, где юные спортсмены демонстрировали не только свою скорость и выносливость, но и стремление к победе. В конце мероприятия всех победителей и призеров торжественно наградили медалями и грамотами за их достижения.

«Большое количество ребят стали участниками этих соревнований. Все очень достойно показали себя. Желаю юным химчанам дальнейших успехов и достижения новых спортивных высот!» - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Спортивный комплекс «Родина» недавно прошел масштабную реконструкцию, которая значительно улучшила его инфраструктуру. Здания расширили, добавили хореографический зал и увеличили количество дорожек в бассейне. Особое внимание при реконструкции уделили созданию комфортных условий для маломобильных групп населения.

Химки были признаны одним из лучших муниципальных образований России в области физической культуры и массового спорта по результатам Всероссийского конкурса, в котором приняли участие более 200 муниципалитетов со всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возведении новых спортивных объектов на территории области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
23 февраля 2024, 15:18
Ветерана ВОВ из Химок Владимира Афанасьева поздравили с Днем защитника Отечества
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Сотрудники управления социальных коммуникаций администрации городского округа Химки организовали теплую встречу с Владимиром Петровичем Афанасьевым, участником Великой Отечественной войны, тружеником тыла и ветераном Министерства атомной промышленности, чтобы поздравить его с Днем защитника Отечества. Герою вручили памятные подарки и цветы.

Владимир Петрович, чья жизнь и трудовая деятельность связаны с значительными событиями и достижениями в истории нашей страны, начал свою работу еще в 1941 году. После войны его трудовой путь продолжился на режимных предприятиях, включая закрытое предприятие Красноярск-26, где он принимал активное участие в монтаже ядерных установок и оборудования на известных заводах.

За свой добросовестный многолетний труд Владимир Петрович был отмечен высокими государственными наградами, среди которых Орден Трудового Красного Знамени и медали за вклад в Великую Отечественную войну.

На днях ветерану исполнилось 95 лет, и в честь этого юбилея ему вручили поздравительные адреса от главы городского округа, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и от президента Российской Федерации В Химках особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов. В рамках партийных и общественных инициатив проводятся акции и мероприятия для героев, защитившим наше Отечество. Среди таких акций - «С Новым годом, ветеран!», которая ежегодно напоминает о необходимости заботы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев организовал телемост с бойцами полка Московской области. Глава региона поздравил бойцов с Днем защитника Отечества.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ветераны ВОВ Великая Отечественная война
23 февраля 2024, 15:17
Дорогу на Племхозском проезде отремонтировали в Домодедове в 2024 году
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Дорожное покрытие на Племхозском проезде отремонтировали в Домодедове. Рабочие выровняли дорогу и положили новый асфальт.

Особое внимание при ремонте уделили дренажной системе, чтобы предотвратить скопление воды на дороге во время весенней оттепели.

За ремонт Племхозского проезда и дороги на пересечении улиц Роз и Каштановой проголосовали жители Домодедова на сайте «Добродел».

Голосование проходило с 1 июля по 31 августа 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Город Домодедово Ремонтные работы

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