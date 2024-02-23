Новый магазин морепродуктов открылся в Одинцове

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Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, жители округа смогут купить нерку, корюшку, горбушу, камбалу, а также мясо краба, икру морского ежа, морской гребешок и морскую капусту, красную икру, кальмары и креветки.

Также в ассортименте представлены и рыбные полуфабрикаты: шашлык из морской рыбы, пельмени из кеты и блинчики с рыбной начинкой, рыбные консервы, фарш нерки и филе тунца.

Магазин открылся в Кубинке на Привокзальной улице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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