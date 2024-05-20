Новый логистический хаб построят в Лобне к осени

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В настоящее время застройщик занимается возведением подпорной стены и установкой административно-бытового корпуса.

Планируемая общая площадь постройки составит 7,3 тысячи квадратных метров, причем здание будет иметь переменное количество этажей - от одного до трех. Самая высокая точка кровли достигнет девяти метров.

Согласно проекту, к основному зданию пристроят двухблочный административно-бытовой корпус, в котором расположат помещения для рабочего персонала. Склад планируется сделать полностью отапливаемым для хранения товаров народного потребления. После этого продукцию от поставщиков будут отправлять конечным потребителям.

Отметим, что благодаря проекту удалось привлечь инвестиции в Подмосковье на сумму около 200 миллионов рублей.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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