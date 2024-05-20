20 мая 2024, 17:29

Новый логистический хаб построят в Лобне к осени

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В городском округе Любня ведется строительство склада с административно-бытовым корпусом, работы по которому проверены Главгосстройнадзором Московской области. Логистический объект размещен на улице Гагарина, и его текущая степень готовности составляет 25%

В настоящее время застройщик занимается возведением подпорной стены и установкой административно-бытового корпуса.

Планируемая общая площадь постройки составит 7,3 тысячи квадратных метров, причем здание будет иметь переменное количество этажей - от одного до трех. Самая высокая точка кровли достигнет девяти метров.

Согласно проекту, к основному зданию пристроят двухблочный административно-бытовой корпус, в котором расположат помещения для рабочего персонала. Склад планируется сделать полностью отапливаемым для хранения товаров народного потребления. После этого продукцию от поставщиков будут отправлять конечным потребителям.

Отметим, что благодаря проекту удалось привлечь инвестиции в Подмосковье на сумму около 200 миллионов рублей.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Лобня Строительство
20 мая 2024, 17:49
Воспитанники ВПО «СОВА» из Химок взяли серебро на сборах «СТРАЖ-2024»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники военно-патриотического объединения «СОВА» имени Дмитрия Кириллова из Химок стали призерами на сборах «СТРАЖ-2024». Курировала событие Коломенская Епархия. Дети проходили полосу препятствий, оказывали первую медицинскую помощь, тренировали меткость в стрельбе и проходили альпинистскую подготовку.

Соревнования собрали на одном поле 15 команд и свыше 120 участников военно-патриотических клубов. Событие приурочено к 80-летию стратегических побед Красной Армии в 1944 году.

«Соревнования проходили по дисциплинам: „Викторина на знание Великой Отечественной войны“, „Тактическая медицина“, „Первая медицинская помощь“, „Сборка/разборка оружия“, „РХБЗ“, „Пожарная безопасность“ и это только половина от всех активностей. Наши воспитанники достойно показали себя. Еще раз поздравляю с завоеванием второго места!», - поделилась руководитель военно-патриотического объединения «СОВА», лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Сборы познакомили участников с принципами работы беспилотников и профессиональных стрелковых тренажеров, а также с основами огневой и медицинской подготовки.

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Дети Химки Медицина Оружие Армия
20 мая 2024, 17:24
Курс по интеграции школ в науку и бизнес прошел в подмосковном Физтех-лицее
Физтех-лицей им. Капицы
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Свыше 50 руководителей образовательных учреждений прошли интенсив по интеграции школ в науку и бизнес на базе Физтех-лицея имени Капицы в Подмосковье. Его посетили представители организаций из 18 регионов России.

Курс повышения квалификации на базе Физтех-лицея посетили руководители школ, лицеев и гимназий. Они узнали о полезных инструментах работы, обучились взаимодействию с вузами и бизнесом. Интенсив поможет учреждениям интегрироваться в процесс достижения технологического суверенитета страны. Курс провели в рамках проекта «Наука в регионы». По словам его руководителя Ольги Смородовой, для эффективного развития региональным школам важна сильная методическая база.

«Региональным школам необходима сильная методическая база. Сейчас ее не хватает, используются устаревшие программы. Мы считаем, важно „зажечь“ детей, показать им перспективы занятия научно-технической деятельностью, погрузить в атмосферу Физтеха. Для этого в наших программах мы ориентируемся не на гениев, а на обычных хорошистов», - сказала она.

В рамках проекта вузы разных регионов России уже смогли наладить взаимодействие. Там внедряют программы сетевого бакалавриата с МФТИ и налаживают сотрудничество с технологическими производствами.

После очного обучения участники курса посетят онлайн-лекции от экспертов и партнеров Физтех-школ, а также выполнят тестовые задания для закрепления полученных знаний. В конце интенсива они получат удостоверения о повышении квалификации от МФТИ.

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Школы Бизнес Наука
20 мая 2024, 17:18
Подмосковье выделит выше 26 миллиардов рублей на модернизацию водоснабжения
Медиасток.рф
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Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Московской области. В Мособлдуме заявили, что в 2024 году на модернизацию водоснабжения и водоотведение потратят свыше 26 миллиардов рублей.

«С 2018 года в регионе закрыли пять устаревших очистных сооружений, созданы дополнительные мощности для подключения жилого фонда, улучшена экологическая ситуация, достигнут показатель снижения объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод», - сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

По его словам, в 2023 году почти 95% жителей Подмосковья обеспечили качественной питьевой водой. В текущем году запланировано 119 мероприятий, в том числе 77 будут касаться водоснабжения, 42 - водоотведения.

Напомним, горячую воду начнут отключать в период с 20 мая по 31 августа, не более чем на 14 календарных дней. Узнать график отключения интерактивной карте коммунальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Мособлдума
20 мая 2024, 17:03
Рыбацкие мостики восстановят на набережной озера Сенеж в Солнечногорске
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Рыбацкие мостики на набережной озера Сенеж в Солнечногорске находятся в аварийном состоянии из-за покосившихся свай. Их приведут в порядок к 1 июня.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проинспектировал подготовку городского парка и набережной озера Сенеж к летнему сезону. Он осмотрел аварийные мостики на набережной. По словам руководителя муниципалитета, мостики благоустроят и сделают безопасными для отдыхающих.

«Лето придет уже через две недели, а значит, наша задача - своевременно завершить подготовку необходимой инфраструктуры. Здесь должно быть комфортно проводить время всем: семьям с детьми и пенсионерам, любителям активного отдыха и рыбакам, туристам и местным жителям. Недочеты по текущему содержанию обязательно устраним до 1 июня», - рассказал Михальков.

Решили судьбу и здания бывшего спортивного комплекса «Вымпел», где в 2012 году произошел пожар. Объект планируется восстановить за счет средств инвесторов.

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Отдых Солнечногорск Ремонтные работы

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