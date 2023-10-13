Новый квест об искусстве начнут проводить с 14 октября в усадьбе «Мураново» в Пушкино
Квест «Красота в деталях» пройдет в Усадьбе «Мураново» в Пушкино с 14 октября. Участники узнают об уникальных элементах декора и артефактах коллекции музея.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, участникам предложат ответить на 12 вопросов об искусстве, художественных приемах и инструментах, а также о мурановской усадьбе. Квест можно посетить до 26 ноября подробнее о нем можно узнать по ссылке.
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