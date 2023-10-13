Новый квест об искусстве начнут проводить с 14 октября в усадьбе «Мураново» в Пушкино

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, участникам предложат ответить на 12 вопросов об искусстве, художественных приемах и инструментах, а также о мурановской усадьбе. Квест можно посетить до 26 ноября подробнее о нем можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».