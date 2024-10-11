Новый котел заменят в Белоозерском до конца октября

Котел номер № 2 был полностью демонтирован. Взамен ему устанавливают высокоэффективный агрегат. Параллельно с этим проводится комплексная модернизация сопутствующего оборудования. Уже заменен сетевой насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя в системе.

Отметим, гидравлические испытания котельной в Белоозерском проведены. Специалистам удалось обнаружить и устранить несколько проблемных участков, тем самым предотвратить аварии зимой. Также завершается ремонт теплосети на улице Молодежной, протяженностью 1,3 километров.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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