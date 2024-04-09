Новый корпус в космическом стиле появится при школе в Королеве

Читайте нас в:

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, плозадь корпуса составит 6,7 тысячи квадратных метров. В здании обусроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, столовую, кабинеты для занятий программированием, робототехникой и информатикой. Кроме того, там будет работать космический экспоцентр из нескольких модулей, объединенных в мини-город. Выставка будет посвящена космическим станциям.

На территории школы проведут благоустрйоство, установят спортивные и детские площадки, обустроят места отдыха и мероприятий.

Фасады здания облицуют металлическими кассетами с изображением монумента в честь стыковки «Союза» и «Апполона».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».