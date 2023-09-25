Новый корпус школы в деревне Покровское под Истрой построят к концу 2024 года
Строительство нового корпуса школы началось в деревне Покровское под Истрой. Он позволит разгрузить основное здание и будет рассчитан на 250 мест. Закончить работы планируют к концу 2024 года.
Пристройку возведут по инвестиционному соглашению. Помимо классов, там предусмотрены столовая и большой спортивный зал. Благоустроят также и прилегающую территорию.
«На сегодняшний день подрядчик проводит подготовительные работы по устройству фундаментной плиты, заливает бетонное основание и готовится приступить к этапу армирования», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Завершить строительство планируют к концу 2024 года. После окончания работ новое здание передадут в муниципальную собственность.
Ранее губерантор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.