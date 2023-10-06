Новый корпус школы построят в микрорайоне Новое Ступино в селе Верзилово
Новый корпус школы построят в микрорайоне Новое Ступино в селе Верзилово. Его планируют открыть в 2024 году.
Строители уже приступили к фасадных работам. Сейчас на объекте трудятся 120 человек, рассказали в Минстрое Подмосковья.
«Завершается монтаж металлоконструкций надземного перехода к основному зданию школы, утепление фасада, внутри ведется штукатурка стен и монтаж инженерных сетей, на территории продолжается устройство спортивного ядра», - сообщили в ведомстве.
В трехэтажном здании обустроят помещения охраны и пожарного поста, гардеробные и раздевалки, учебные кабинеты, лаборантские, столовую, актовый зал и многое другое. На территории разместят спортивный стадион, детские площадки и места отдыха.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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