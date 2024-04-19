Новый корпус школы №3 в Чехове достроят в 2025 году

Новые образовательные пространства соединятся с основным корпусом через спортивный зал. Сейчас он закрыт на ремонт, и школьники занимаются физкультурой во Дворце культуры «Дружба».

«Выступили с ходатайством о возможности использования территории стадиона „Химик“. Будем ходатайствовать о возможности заниматься в спортивном комплексе „Надежда“ и использовать ледовую площадку для того, чтобы можно было провести физкультуру на коньках», - рассказала директор школы № 3 Екатерина Пыхтина.

Открытие пристройки наравне с другими важными вопросами обсудили на заседании попечительского совета флагманской школы № 3. Председатель совета - глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Недели три назад встречались со строителями. Они на себя брали обязательства к 1 сентября 2025 года ввести эту школу. Учитывая ту динамику, которую строители нам задают, строители держат этот темп», - рассказал глава муниципалитета.

В новой пристройке будут специализированные классы для уроков химии, биологии, информатики. Предложение директора школы запустить проект «Точка роста» глава округа обсудит на ближайшей встрече с министром образования региона.

Родители, которые участвуют в совете, отметили, что благодаря слаженной работе администрации округа и коллектива школы удается быстро решать все вопросы.

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