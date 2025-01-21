Новый корпус построят в индустриальном парке в Клину в 2026 году

На данный момент первую очередь строительства завершили на 55%, вторую - на 20%. Ожидается, что новый объект заработает на территории индустриального парка в полном объеме в 2026 году.

Напомним, работы ведутся на территории крупнейшего индустриального парка на северо-западе Подмосковья, площадь которого составляет 58 гектаров. Здесь находится более 20 резидентов и уже создано свыше 1,1 тысячи рабочих мест.