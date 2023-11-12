Новый корпус построят для реабилитационного центра «Забота» в Королеве в 2024 году

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Реабилитационный центр «Забота» ведет свою деятельность в Королеве с 1994 года. Здесь оказывают помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. С ними ведут работу опытные педагоги и психологи.

Одно из зданий центра 50-х годов постройки за время эксплуатации пришло в негодность и перестало соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности. Было решено снести этот корпус и на его месте построить новый.

«На период строительства нового здания детишек перевели, выделили помещение в школе на 660 мест, здесь же рядышком в микрорайоне для того, чтобы они могли полноценно получать помощь», - рассказал первый заместитель главы городского округа Королев Сергей Иванов.

Отметим, что строительные работы начались в 2023 году. Площадь нового центра составит более 550 квадратных метров. Благодаря современному проекту и оборудованию можно будет значительно расширить спектр услуг. Также это позволит увеличить штат сотрудников центра для помощи детям с различными заболеваниями.

Помимо медицинской помощи, в центре оказывают социальные услуги - помогают семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах. На сегодняшний день уже полностью вырыт котлован здания и завершено обустройство фундамента и стен. Планируемый срок окончания работ - 2024 год.