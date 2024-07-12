12 июля 2024, 10:53

Новый корпус поставили на кадастр в ЖК «Живописный» в Ленинском округе

ГК "Гранель"
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Еще один корпус с подземной стоянкой поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Живописный» в Ленинском округе. В нем обустроили 435 квартир.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, постановка на кадастровый учет дала возможность 435 семьям оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и сады и совершать юридические процедуры.

Площадь четырехэтажного дома превысила 44 тысячи квадратных метров. Рядом создадут всю необходимую инфраструктуру, в том числе три детских сада на 330 мест, поликлинику, подземные парковки и многое другое.

Ранее на территории ЖК уже открыли одно дошкольное учреждение. В нем обустроили музыкальный и спортивный залы, а также пищевой и медицинский блоки.

«Комплекс возводится на территории 21 гектар. Четыре корпуса общей площадью 97 тысячи квадратных метров первой очереди строительства рассчитаны на 1078 квартир. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб „Завидное“, имение „Спасское“», - отметили в ведомстве.

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Строительство Ленинский округ
12 июля 2024, 12:08
Выставку натюрмортов и пейзажей художницы Юлии Шестак откроют в Клину 13 июля
https://welcome.mosreg.ru/
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Работы художницы Юлии Шестак откроют в выставочном зале Карапаева в Клину 13 июля. Экспозиция будет открыта до 11 августа.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на выставке «Мир на холсте» представят пейзажи, натюрморты и сцены из деревенской жизни авторства Юлии Шестак. Подробнее об экспозиции можно узнать по ссылке.

В зале имени Карапаева можно увидеть краеведческие, патриотические и художественные выставки. Гостям регулярно представляют живопись, графику, фотографии и другие экспонаты мастеров из Подмосковья и других регионов.

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Клин Выставки Художники
12 июля 2024, 11:52
Галерею имени Коробкова в Лобне открыли для бракосочетаний
Отдел ЗАГС
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Новая площадка для торжественных церемоний бракосочетания появилась в Лобне. Теперь молодожены могут сказать друг другу «да» в художественной галерее имени Коробкова.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что художественная галерея обладает особой атмосферой творчества и изящества, поэтому станет прекрасной площадкой для регистрации браков. Первые три пары из Лобни уже поженились здесь 11 июля - это Денис и Светлана, Михаил и Дарья, Максим и Виктория. В ожидании церемонии гости знакомились с фотоснимками из цикла «Планета земля: Индия», сделанными во время экспедиций на протяжении многих лет.

«Это очень необычно и одновременно интересно. Нам понравилось. Теперь будет, что рассказать детям. Мы официально первая пара, которая расписалась в этой галерее», - поделились своими впечатлениями Денис и Светлана.

Подать заявление на регистрацию брака в художественной галерее можно через портал госуслуг в разделе «Семья» или у специалиста отдела ЗАГС в МФЦ. Найти другие необычные площадки для торжества можно на портале wedding.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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Лобня Свадьбы
12 июля 2024, 11:27
Портал «Добродел» поможет получить документы для путешествия с питомцем
Фотобанк МО
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Владельцы домашних животных, которые хотят уехать в путешествие со своим питомцем, могут подготовить документы на перевозку в мобильном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

На «Доброделе» можно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства формы № 1 - документ нужен для путешествий с животным. Понадобится заполнить онлайн-форму и выбрать подходящую государственную ветклинику. На приеме специалист осмотрит питомца и выдаст свидетельство.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Путешествия Животные
12 июля 2024, 11:25
Расширенная встреча старост деревень Подмосковья состоялась в Ступине
Телеканал «360»
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Объединенная выездная администрация прошла в Ступине. На ней старосты деревень южных муниципалитетов Подмосковья обсудили вопросы благоустройства, ремонта дорог и уборки мусора.

Отметим, что это уже вторая подобная расширенная встреча старост нескольких муниципалитетов Московской области. Она вновь прошла по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и зампреда правительства Подмосковья Марии Нагорной.

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Более 70 активистов из Чехова, Ступина, Серпухова и Каширы смогли задать вопросы главе округа, а также специалистам областных министерств и ведомств: энергетики, благоустройства и экологии, Минтранса. Во встрече также участвовали представители «Мособлгаза» и профильные заместители глав муниципалитетов.

Из Чехова приехали 16 активных жителей. Озвученные предложения касались создания региональной программы строительства тротуаров и установки фото-видео ловушек в местах, где регулярно образуются несанкционированные свалки.

«Мы периодически встречаемся и со старостами общаемся. Но этот формат интересен тем, что помимо муниципальной власти, они имеют прямой доступ к власти уже областной», - сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Староста деревни Карьково попросила оформить по нормативам пожарный водоем в населенном пункте. Активистам из деревни Лопино нужна была помощь в оформлении в собственность муниципалитета подъездной дороги. А староста поселка «Луч» обратился к главе Чехова за помощью в поиске территории под футбольное поле рядом с поселком.

«Проблемы как обычно, как у всех: это и мусор, и дороги, и площадки. Такие форматы они помогают решать эти все задачи. Завтра вот приедут уже решать. В частности, у нас по футбольному полю», - прокомментировал староста поселка «Луч» Алексей Чапаев.

Благоустройство Ступино Ремонтные работы

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