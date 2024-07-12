Новый корпус поставили на кадастр в ЖК «Живописный» в Ленинском округе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, постановка на кадастровый учет дала возможность 435 семьям оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и сады и совершать юридические процедуры.

Площадь четырехэтажного дома превысила 44 тысячи квадратных метров. Рядом создадут всю необходимую инфраструктуру, в том числе три детских сада на 330 мест, поликлинику, подземные парковки и многое другое.

Ранее на территории ЖК уже открыли одно дошкольное учреждение. В нем обустроили музыкальный и спортивный залы, а также пищевой и медицинский блоки.

«Комплекс возводится на территории 21 гектар. Четыре корпуса общей площадью 97 тысячи квадратных метров первой очереди строительства рассчитаны на 1078 квартир. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб „Завидное“, имение „Спасское“», - отметили в ведомстве.

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