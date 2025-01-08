Новый корпус областного госпиталя в Балашихе возведут в 2025 году

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По словам губернатора Андрея Воробьева, эффект от этого проекта почувствует весь восток региона.

В госпитале разместят больше 1200 коек и установят современное медицинское оборудование, включая аппараты магнитно-резонансной томографии. Это будет многопрофильная клиника, где расположат в том числе реанимацию, операционный блок и клинико-диагностический центр.

Сейчас рабочие занимаются монолитными работами подземной части клиники. В этом году приступят к строительству самого здания и шестиэтажной автостоянки при больнице.

Параллельно решают вопросы организации подъезда к госпиталю. Так, планируют реконструировать Носовихинское шоссе и запустить новые маршруты от станции МЦД-4.